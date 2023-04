Spettro autistico, approvata la proroga per il termine della sperimentazione dei Centri polivalenti (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma – “È stata approvata la proroga, a carattere non oneroso per la Regione Lazio, di ulteriori 6 mesi per il termine della sperimentazione dei Centri polivalenti per giovani e adulti con disturbo dello Spettro autistico e altre disabilità con bisogni complessi di cui alla DGR 473/2021 e successivo Avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale 21 settembre 2021 n. G11279?. Lo dichiara in una nota l’assessore regionale a Servizi sociali, Disabilità, Terzo settore e Servizi alla persona, Massimiliano Maselli. “I Centri polivalenti – spiega Maselli – sono Centri socio-assistenziali innovativi, da intendersi come servizi diffusi sul territorio nella loro capacità di attuazione e ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma – “È statala, a carattere non oneroso per la Regione Lazio, di ulteriori 6 mesi per ildeiper giovani e adulti con disturbo delloe altre disabilità con bisogni complessi di cui alla DGR 473/2021 e successivo Avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale 21 settembre 2021 n. G11279?. Lo dichiara in una nota l’assessore regionale a Servizi sociali, Disabilità, Terzo settore e Servizi alla persona, Massimiliano Maselli. “I– spiega Maselli – sonosocio-assistenziali innovativi, da intendersi come servizi diffusi sul territorio nella loro capacità di attuazione e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Barbaga3Gaetano : RT @repubblica: Il presidente della Repubblica, #SergioMattarella, ha inaugurato il ristorante #PizzAut a Monza, nel quale lavorano ragazzi… - BRENNO2360 : @Simo_Florence Pare che i casi di disturbi spettro autistico siano 1 su 36 nati. Non per consolarti ma per non fart… - mapiele : RT @ChanceGardiner: Un bambino di 8 anni su 36 (2,8%), il 4% dei maschi e l'1% delle femmine, ha un disturbo dello spettro autistico (ASD),… - maxxxks : RT @ChanceGardiner: Un bambino di 8 anni su 36 (2,8%), il 4% dei maschi e l'1% delle femmine, ha un disturbo dello spettro autistico (ASD),… - oriessss : RT @ChanceGardiner: Un bambino di 8 anni su 36 (2,8%), il 4% dei maschi e l'1% delle femmine, ha un disturbo dello spettro autistico (ASD),… -