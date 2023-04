(Di mercoledì 12 aprile 2023) Il paragone con il ciclismo viene facile: ci sono corridori adatti per il Giro, per il Tour o per la Vuelta, cioè gare che si sviluppano nell'arco di tre settimane, e altri che si adattano meglio alle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Specialisti in panchina: ecco gli allenatori 'da campionato' e quelli 'da coppa': Specialisti in panchina: ecco gli… -

Il paragone con il ciclismo viene facile: ci sono corridori adatti per il Giro, per il Tour o per la Vuelta, cioè gare che si sviluppano nell'arco di tre settimane, e altri che si adattano meglio alle ...... dedicato a medici pediatri eper le prestazioni di radiodiagnostica pesante: RM, TC, ... Ecco […] Albisola Attualità Albissola, installata unaRossa simbolo dell'antiviolenza ...... a differenza di altri, che gli ha detto di poter tornare in campo anche senza ... James ha avuto la forza di esserci - alla seconda partita in carriera giocata partendo dalla- in ...

Specialisti in panchina: ecco gli allenatori "da campionato" e quelli "da coppa" La Gazzetta dello Sport

E' notizia di oggi che l'Inter, nella fattispecie Beppe Marotta, abbia introdotto nella società la figura di una psicologa: Lucia Bocchi, che era già in squadra ai tempi ...Con la vittoria sul Napoli Stefano Pioli ha raccolto il quinto successo da quando è sulla panchina del Milan contro le capoliste di Serie A Con la vittoria di ieri contro il Napoli, Stefano Pioli cons ...