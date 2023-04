Speciale Sanremo, mistero sul taglio delle scene con Chiara Ferragni (Di mercoledì 12 aprile 2023) Lo Speciale Sanremo 2023 con Gianni Morandi è andato in onda a Pasquetta ma ai telespettatori non è sfuggita l'assenza di Chiara Ferragni dal docufilm. Dietro al "taglio" ci sarebbe un contratto vincolante dell'influencer con Amazon Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 12 aprile 2023) Lo2023 con Gianni Morandi è andato in onda a Pasquetta ma ai telespettatori non è sfuggita l'assenza didal docufilm. Dietro al "" ci sarebbe un contratto vincolante dell'influencer con Amazon

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... adrivchaseworth : RT @yleniaindenial1: sanremo finito da pochi mesi, speciale su sanremo 2023 andato in onda 2 giorni fa già parliamo di sanremo 2024 a fine… - littlemixftlodo : RT @yleniaindenial1: sanremo finito da pochi mesi, speciale su sanremo 2023 andato in onda 2 giorni fa già parliamo di sanremo 2024 a fine… - jedenact_ : RT @yleniaindenial1: sanremo finito da pochi mesi, speciale su sanremo 2023 andato in onda 2 giorni fa già parliamo di sanremo 2024 a fine… - yleniaindenial1 : sanremo finito da pochi mesi, speciale su sanremo 2023 andato in onda 2 giorni fa già parliamo di sanremo 2024 a fi… - LEuropazziaNEWS : Sanremo 2023: “Tra palco e realtà”, Speciale Sanremo 2023 su Rai1 con il backstage del Festival di Sanremo 2023 -

Spotify, torna Radar Italia: ecco i sei artisti selezionati ... Naska e Piazzabologna, i quali beneficeranno, in primis, di una playlist dedicata, di uno speciale ... Blanco ha registrato una crescita nel numero degli stream di oltre il 3000%, ha vinto Sanremo 2022 ... Sboccia la primavera nei mall italiani: natura, gusto e design ...natura e del corpo che a partire dal 27 marzo a The Mall Firenze e dal 3 aprile a The Mall Sanremo, ... Ampio spazio è dato anche alla cura di se con Workout Of The Day , la speciale struttura che invita ... Alassio celebra i 100 anni dell'Hanbury Tennis Club ... la pubblicazione speciale con la storia del club dal 1923 ai giorni nostri. Sabato 30 settembre ... Attività ludiche - creative, […] Navigazione articoli "Giornata nazionale del Mare": a Sanremo ... ... Naska e Piazzabologna, i quali beneficeranno, in primis, di una playlist dedicata, di uno... Blanco ha registrato una crescita nel numero degli stream di oltre il 3000%, ha vinto2022 ......natura e del corpo che a partire dal 27 marzo a The Mall Firenze e dal 3 aprile a The Mall, ... Ampio spazio è dato anche alla cura di se con Workout Of The Day , lastruttura che invita ...... la pubblicazionecon la storia del club dal 1923 ai giorni nostri. Sabato 30 settembre ... Attività ludiche - creative, […] Navigazione articoli "Giornata nazionale del Mare": a... Speciale Sanremo, mistero sul taglio delle scene con Chiara Ferragni ilGiornale.it Speciale Sanremo, mistero sul taglio delle scene con Chiara Ferragni Osannata durante tutto il Festival ma cancellata dallo speciale "Sanremo 2023. Tra Palco e realtà". Chiara Ferragni è stata la grande assente nel docufilm con Gianni Morandi sul dietro le quinte della ... Anche in docufilm Sanremo è “liquido” Annunciato come «un docufilm che racconta le emozioni più segrete e inedite del Festival di Sanremo, quelle che si scatenano dietro le quinte dello spettacolo», Sanremo 2023 - Tra palco e realtà, in ... Osannata durante tutto il Festival ma cancellata dallo speciale "Sanremo 2023. Tra Palco e realtà". Chiara Ferragni è stata la grande assente nel docufilm con Gianni Morandi sul dietro le quinte della ...Annunciato come «un docufilm che racconta le emozioni più segrete e inedite del Festival di Sanremo, quelle che si scatenano dietro le quinte dello spettacolo», Sanremo 2023 - Tra palco e realtà, in ...