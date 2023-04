Spazio, il programma Iride dell'Esa pronto a diventare realtà (Di mercoledì 12 aprile 2023) Si chiama Iride ed è uno dei più importanti programmi satellitari europei d'osservazione della Terra dallo Spazio: una costellazione di 34 satelliti ottici, radar e iperspettrali, con l'opzione di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 aprile 2023) Si chiamaed è uno dei più importanti programmi satellitari europei d'osservazionea Terra dallo: una costellazione di 34 satelliti ottici, radar e iperspettrali, con l'opzione di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BTSItalia_twt2 : ??| Per l'uscita del suo album solista #SUGA ha in programma di incontrare i fan di tutto il mondo! A causa della pa… - gp3dr0 : RT @ASI_spazio: Roberto Formaro, direttore dei programmi di @ASI_spazio interviene all'evento di presentazione della costellazione #IRIDE s… - ElenaBorrelli14 : RT @sarahra90398027: In un solo mese dall'uscita del #gfvip Soleil è riuscita a incontrare le persone più importanti della TV. Ad avere g… - Dany49102895 : @rosy03021989 @oriele__era Rosy,ho visto TUTTO IL GF, HO VISTO CLIPS e discorsi che sono avvenuti nel programma,di… - assoaeroarma : Iride: un all star team italiano per il programma più ambizioso del nostro spazio | Wired Italia -