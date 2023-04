Spalletti: “Su Raspadori faremo delle valutazioni, ci sono altre tre alternative” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Spalletti sull’impiego di Raspadori L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Prime Video, dove ha parlato della gara di stasera … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 12 aprile 2023)sull’impiego diL’allenatore del Napoli Lucianoha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Prime Video, dove ha parlato della gara di stasera … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? SPALLETTI “La partita con il Milan è una partita persa. In settimana si è lavorato bene. Raspadori è un’opzione a… - rep_napoli : Spalletti può sorridere: Raspadori c'è, il Napoli a San Siro con un nove vero [di Marco Azzi] [aggiornamento delle… - DeDrg69 : Partiamo con Jack. Non deluderà le aspettative. Vuole entrare nella storia... Come noi Ultim'ora Il Mattino - Mila… - NCN_it : Spalletti ad Amazon: “Raspa al centro dell’ attacco? Anche Elmas, Kvara e Lozano hanno le caratteristiche per quel… - SeEarn : Spalletti ad Amazon: “Raspa al centro dell’ attacco? Anche Elmas, Kvara e Lozano hanno le caratteristiche per quel… -