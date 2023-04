Spalletti: «Non aver ammonito Leao significa dire ai bambini che possono prendere a calci quello che vogliono» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tante le polemiche in cui si è lanciato il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, al termine della sfida di Champions contro il Milan persa dagli azzurri per 0-1. Prima con i tifosi che non si sono fatti sentire nella gara di campionato contro il Milan, atteggiamento definito assurdo dal tecnico, e poi nei confronti del direttore di gara che ha espulso Anguissa per doppia ammonizione «Mi sono fatto l’idea che era già pianificato che lo dovevamo sostituire e stavo guardando l’altro calciatore per il triplo campo e il dispiacere è di aver perso un minuto e non aver fatto a tempo» Ha pagato lo scotto dell’esperienza sul secondo giallo «Allora se dobbiamo parlare, bisogna parlare anche dell’ammonizione di Zielinski e quelle che non ha dato a Krunic. Ditemi della bandierina? Non esiste gesto più eclatante ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tante le polemiche in cui si è lanciato il tecnico del Napoli, Luciano, al termine della sfida di Champions contro il Milan persa dagli azzurri per 0-1. Prima con i tifosi che non si sono fatti sentire nella gara di campionato contro il Milan, atteggiamento definito assurdo dal tecnico, e poi nei confronti delttore di gara che ha espulso Anguissa per doppia ammonizione «Mi sono fatto l’idea che era già pianificato che lo dovevamo sostituire e stavo guardando l’altroatore per il triplo campo e il dispiacere è diperso un minuto e nonfatto a tempo» Ha pagato lo scotto dell’esperienza sul secondo giallo «Allora se dobbiamo parlare, bisogna parlare anche dell’ammonizione di Zielinski e quelle che non ha dato a Krunic. Ditemi della bandierina? Non esiste gesto più eclatante ...

