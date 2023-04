Spalletti e il gesto scaramantico in Milan - Napoli: lo fa ogni volta che esce la palla (Di mercoledì 12 aprile 2023) MilanO - In partite come Milan - Napoli , che mettono in palio una semifinale di Champions League , l'attenzione ai dettagli deve essere maniacale. Grinta, cuore, qualità e tecnica, serve tutto, ma ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 12 aprile 2023)O - In partite come, che mettono in palio una semifinale di Champions League , l'attenzione ai dettagli deve essere maniacale. Grinta, cuore, qualità e tecnica, serve tutto, ma ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Spalletti e il gesto scaramantico in Milan-#Napoli: lo fa ogni volta che esce la palla: Il tecnico degli azzurri si… - CorSport : ?? Spalletti e il gesto scaramantico in #Milan-#Napoli: lo fa ogni volta che esce la palla! - volpe_peppe : RT @antonio_gaito: FOTO - Il gesto di #Spalletti in conferenza: “Per #Guardiola mi alzo in piedi. E magari un caffè turco…” - Chiariello_CS : RT @antonio_gaito: FOTO - Il gesto di #Spalletti in conferenza: “Per #Guardiola mi alzo in piedi. E magari un caffè turco…” -