Spalletti contro Di Canio in diretta tv | ' Ma cosa stai dicendo?'

È la rete di Bennacer al 40 a regalare la vittoria al Milan contro il Napoli a San Siro per l'andata dei quarti di finale di Champions. I ragazzi di Luciano Spalletti hanno chiuso la gara in dieci, per il doppio giallo in pochi minuti su Anguissa. Post-partita piuttosto acceso al termine. Luciano Spalletti, intervenuto a Sky al termine di Milan-Napoli, non ha apprezzato un commento da parte di Paolo Di Canio, che era presente in studio, e gliel'ha fatto notare subito. "Ma cosa stai dicendo"

Finisce 1-0 l'andata dei quarti di finale di Champions League tra Milan e Napoli: a decidere la sfida, il gol di Ismael Bennacer nel primo tempo. Al termine del match, ai microfoni di Sky, ha parlato ...Luciano Spalletti ha parlato a Prime Video nel post partita di Milan-Napoli di Champions League. Queste le sue dichiarazioni: Partita ancora aperta: “La partita è apertissima, si sapeva anche prima.