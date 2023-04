Spalletti: “Avrei voluto il giallo per Krunic! C’è stato un gesto antisportivo che farà la storia del calcio” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Milan-Napoli, gara d’andata dei quarti di finale di Champions League, è terminata con il risultato di 1-0. Dopo il 4 a 0 al Maradona, i partenopei avevano l’obbligo di non ripetere la stessa prestazione ma, nonostante delle buone palle gol la vittoria non è arrivata. Ai microfoni di Amazon Prime, la voce di Luciano Spalletti. Il tecnico partenopeo ha voluto sottolineare per l’ennesima volta quanto buono di fatto dalla sua squadra in questa stagione, buttando anche un occhio sulla gara di ritorno. Spalletti Spalletti suona la carica: “Anche se ci saranno degli assenti, avrò il mio miglior Napoli al ritorno” LA PARTITA “La partita è apertissima, si sapeva sarebbe stato difficile portare un risultato che potesse determinare il prossimo match.Per me è importante ciò che è successo in campo. ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 12 aprile 2023) Milan-Napoli, gara d’andata dei quarti di finale di Champions League, è terminata con il risultato di 1-0. Dopo il 4 a 0 al Maradona, i partenopei avevano l’obbligo di non ripetere la stessa prestazione ma, nonostante delle buone palle gol la vittoria non è arrivata. Ai microfoni di Amazon Prime, la voce di Luciano. Il tecnico partenopeo hasottolineare per l’ennesima volta quanto buono di fatto dalla sua squadra in questa stagione, buttando anche un occhio sulla gara di ritorno.suona la carica: “Anche se ci saranno degli assenti, avrò il mio miglior Napoli al ritorno” LA PARTITA “La partita è apertissima, si sapeva sarebbedifficile portare un risultato che potesse determinare il prossimo match.Per me è importante ciò che è successo in campo. ...

