Spalletti: «Assurdo il clima in cui abbiamo giocato con Milan al Maradona. Ci ha influenzato» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Luciano Spalletti ha parlato a Sky dopo la gara di Champions persa contro il Milan Difficile digerire «Non ho da digerire niente perché tanto le partite commentarle dopo è tempo perso perché non si torna indietro, abbiamo avuto un grandissimo atteggiamento e dobbiamo fare i complimenti alla squadra anche per il fatto che sono andati a cercare di fare la partita anche in 10. Vanno fatti i complimenti al loro portiere. la partita è quella che dovevamo fare e che m’aspettavo che facessero » Speranze per il ritorno nonostante le assenze «Diventa pesante qualsiasi assenza per noi a questo punto del campionato, però abbiamo calciatori che possono sopperire perché è stato così per tutta la stagione altrimenti non. potevamo portare a casa i risultati che abbiamo portato, Ci spiace non avere Anguissa perché ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 aprile 2023) Lucianoha parlato a Sky dopo la gara di Champions persa contro ilDifficile digerire «Non ho da digerire niente perché tanto le partite commentarle dopo è tempo perso perché non si torna indietro,avuto un grandissimo atteggiamento e dobbiamo fare i complimenti alla squadra anche per il fatto che sono andati a cercare di fare la partita anche in 10. Vanno fatti i complimenti al loro portiere. la partita è quella che dovevamo fare e che m’aspettavo che facessero » Speranze per il ritorno nonostante le assenze «Diventa pesante qualsiasi assenza per noi a questo punto del campionato, peròcalciatori che possono sopperire perché è stato così per tutta la stagione altrimenti non. potevamo portare a casa i risultati cheportato, Ci spiace non avere Anguissa perché ...

