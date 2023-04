Spalletti | “Assenza Osimhen? Ci siamo già riusciti una volta!” | poi il commento sulla scelta Elmas

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Questa sera il Napoli scenderà in campo contro il Milan, nel primo atto della doppia sfida valevole l’accesso alle semifinali di Champions League. Come affermato danella conferenza di presentazione al match: “Servirà una mentalità da campioni“, per la partita più importante della storia recente del club. Ai microfoni di Amazon Prime, la voce del tecnico partenopeo, uno dei maggiori artefici della meravigliosa stagione che sta fino ad ora conducendo la squadra partenopea. Nelle sue dichiarazioni ha voluto ribadire l’importanza di questo match, facendo un po’ da psicologo ai suoi giocatori.intervistanon ha dubbi: “Dobbiamo divertirci, queste partite le decidono i campioni” LA PARTITA “Questa sera dobbiamo divertirci, perché sono appuntamenti che dobbiamo goderci a pieno. Tutto questo ce lo ...

