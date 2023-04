Spal Vs Brescia: probabili formazioni e dove vederla (Di mercoledì 12 aprile 2023) Gara valida per la trentatrresima giornata del campionato italiano di serie b 2022/2023. Scontro salvezza tra due squadre che non possono prescindere dalla vittoria, dato che chi perde è spacciato essendo divise da un solo punto in fondo alla classifica. Spal Vs Brescia si giocherà sabato 15 aprile 2023 alle ore 14 presso lo stadio Mazza. Spal VS Brescia: LE probabili formazioni Spal(3-4-1-2): Alfonso, Dickmann, Meccariello, Arena, Celia, Contiliano, Prati, Maistro, La Mantia, Nainggolan, Moncini. All. Oddo Brescia(4-3-1-2): Andrenacci, Jallow, Mangraviti, Huard, Cistana, Bisoli, Labojko, Bjorkengren, Rodriguez Delgado, LIstowski, Aye. All. Gastaldello dove vederla IN TV Il match sarà visibile in diretta ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 12 aprile 2023) Gara valida per la trentatrresima giornata del campionato italiano di serie b 2022/2023. Scontro salvezza tra due squadre che non possono prescindere dalla vittoria, dato che chi perde è spacciato essendo divise da un solo punto in fondo alla classifica.Vssi giocherà sabato 15 aprile 2023 alle ore 14 presso lo stadio Mazza.VS: LE(3-4-1-2): Alfonso, Dickmann, Meccariello, Arena, Celia, Contiliano, Prati, Maistro, La Mantia, Nainggolan, Moncini. All. Oddo(4-3-1-2): Andrenacci, Jallow, Mangraviti, Huard, Cistana, Bisoli, Labojko, Bjorkengren, Rodriguez Delgado, LIstowski, Aye. All. GastaldelloIN TV Il match sarà visibile in diretta ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TUTTOB1 : RdC: 'Spal in ritiro da domani a sabato. Brescia senza Huard' - k_apolo_92 : Benevento 1 - 2 SPAL 2013 Reggina 1 - 0 Venezia FC Citadella 0 - 1 Parma FC Perugia 0 - 1 Modena Cómo 2 - 2 Genoa… - orshafans : Una stagione o due fa, #SPAL, #Brescia e #Benevento giocavano in #SerieA ????, e ora sono vicino a caduto e alla… - infoitsport : Spal e Brescia: perché possono sperare ancora - tabellamercatob : Classifica generale #SerieB dopo 13^ ritorno In vetta il #Frosinone allunga su #Genoa e #Sudtirol #Frosinone 66,… -