Sorpreso a bordo di uno scooter rubato, arrestato (Di mercoledì 12 aprile 2023) Sorpreso a bordo di uno scooter rubato e si oppone ai poliziotti, arrestato un 25enne con precedenti di polizia Sorpreso a bordo di uno scooter rubato, 25enne finito nei guai. Ieri notte gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Argine, hanno notato due persone che a bordo di un motoveicolo ne stavano spingendo un altro con una terza persona sopra ma i tre, alla vista degli operatori, hanno tentato la fuga a piedi. I poliziottti hanno raggiunto e, con il supporto di una volante del Commissariato San Giovanni-Barra, hanno bloccato uno di essi trovandolo in possesso di una tracolla con un martello ed un cacciavite accertanto, altresì, che ...

