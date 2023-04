Sony Electronics lancia le cuffie MDR-MV1 per monitor

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Il modello MDR-MV1 abbina la riproduzione accurata nel campo dell’audio spaziale con la qualità e il comfort desiderati dai tecnici e dai creatori audioha annunciato leMDR-MV1 per, progettate per tecnici del suono professionisti e autori musicali. Scopriamo insieme le nuove MDR-MV1 Lecombinano la qualità audio con un’indossabilità e un’affidabilità di lunga durata. Il design aperto sul retro consente una riproduzione accurata di un’ampia gamma di suoni, e le rende una scelta idonea per il mixaggio e il controllo audio spaziale immersivo, come 360 Reality Audio, nonché di suoni stereo con capacità ad alta risoluzione. “Con l’ascesa dell’audio spaziale e dei servizi di streaming musicale di alta qualità, stiamo assistendo a una richiesta diin grado di soddisfare ...

Asia Pacific is home to significant semiconductor and automotive companies, including SamsungCo., Ltd.;Group Corporation; SK Hynix Inc.; Toyota Motor Corporation; Tata Motors Ltd.; ...... including those from top video wall manufacturers like Unilumin, Leyard, Absen, Ledman, AOTO, LianTronics, Cedarand, unveiling new records in refresh rate, brightness, contrast, ...Registra perMusic, EMI, Universal Music e Brilliant Classic. Il lungo sodalizio con Franco ... Affianca inoltre performance di violoncello solo e live. Suona un violoncello acustico e ...

Sony Electronics lancia le cuffie monitor MDR-MV1 per la riproduzione accurata del suono Tech Princess

Sony Electronics lancia le cuffie per monitor modello MDR-MV1, abbina la riproduzione accurata nel campo dell'audio.Samsung Electronics e AMD hanno esteso l'accordo di licenza che porta la grafica Radeon all'interno dei SoC Exynos. Dopo il primo risultato non proprio riuscito, le due società puntano a fare decisame ...