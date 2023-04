“Sono troppo bella per alzarmi alle 6 di mattina e lavorare”, tiktoker nella bufera (Di mercoledì 12 aprile 2023) Una tiktoker canadese di 19 anni ha attirato su di sé una valanga di insulti e commenti negativi a causa Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di mercoledì 12 aprile 2023) Unacanadese di 19 anni ha attirato su di sé una valanga di insulti e commenti negativi a causa Perizona Magazine.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... martaottaviani : La notizia è passata in secondo piano, ma nel gg scorsi in #Georgia sono tornati in piazza contro il governo perché… - marattin : Sono e sarò euro-entusiasta. Ma c’è solo una circostanza in cui mi assalgono un po’ di dubbi: quando vedo che in un… - LaStampa : La crescita è troppo debole, nel Def non ci sono i soldi per pensioni e taglio Irpef - HomoApocrifo : @Rompibiglie @CottarelliCPI Considerando la sostituzione etnica in corso, 10 anni sono anche troppo pochi. La Franc… - JKR_rld : RT @Lukyluke311: Gli Stati Uniti stanno utilizzando lo stesso approccio impiegato per contenere la Russia in Europa dopo la Guerra Fredda,… -