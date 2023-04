Sono troppo bella per alzarmi alle 6 di mattina e lavorare”, tiktoker nella bufera (Di mercoledì 12 aprile 2023) Una tiktoker canadese di 19 anni ha attirato su di sé una valanga di insulti e commenti negativi a causa di un video pubblicato sui social. Nel breve contenuto, la giovane dice di sentirsi troppo bella per alzarsi tutte le mattine alle 6 del mattino. Un’affermazione che ha causato un vero e proprio tsunami sul web. I follower che l’hanno sommersa di offese tanto che la giovane è poi dovuta intervenire per spiegare il senso delle sue parole. La star di TikTok in questione si chiama Lucy Welcher e come tante giovani della sua età condivide sui social brevi video su argomenti di varia natura. La ragazza non avrebbe mai immaginato che uno dei suoi innumerevoli contenuti avrebbe potuto scatenare un polverone come invece è successo. Tra l’altro, non è la prima volta che il video di una giovane influencer ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 12 aprile 2023) Unacanadese di 19 anni ha attirato su di sé una valanga di insulti e commenti negativi a causa di un video pubblicato sui social. Nel breve contenuto, la giovane dice di sentirsiper alzarsi tutte le mattine6 del mattino. Un’affermazione che ha causato un vero e proprio tsunami sul web. I follower che l’hanno sommersa di offese tanto che la giovane è poi dovuta intervenire per spiegare il senso delle sue parole. La star di TikTok in questione si chiama Lucy Welcher e come tante giovani della sua età condivide sui social brevi video su argomenti di varia natura. La ragazza non avrebbe mai immaginato che uno dei suoi innumerevoli contenuti avrebbe potuto scatenare un polverone come invece è successo. Tra l’altro, non è la prima volta che il video di una giovane influencer ...

