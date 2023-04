Sono iniziate le riprese della stagione 2 di House of the Dragon (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il successo di House of the Dragon ha spinto la produzione a rinnovare la serie tv per una seconda stagione. Finalmente, Sono iniziate le riprese delle nuove puntate. Ryan Condal, che è parte integrante del team di lavoro, si è detto davvero entusiasta per il futuro della serie tv. Inoltre, anche in questo caso, due giovani registi avranno modo di fare esperienza sul campo grazie all’iniziativa di tutoraggio. Abbonati a NOW per accedere allo streaming di House of the Dragon! House of the Dragon, gli attori tornano sul set per la seconda stagione: “La nostra famiglia” House of the Dragon è una delle serie tv più acclamate del momento. La trama ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il successo diof theha spinto la produzione a rinnovare la serie tv per una seconda. Finalmente,ledelle nuove puntate. Ryan Condal, che è parte integrante del team di lavoro, si è detto davvero entusiasta per il futuroserie tv. Inoltre, anche in questo caso, due giovani registi avranno modo di fare esperienza sul campo grazie all’iniziativa di tutoraggio. Abbonati a NOW per accedere allo streaming diof theof the, gli attori tornano sul set per la seconda: “La nostra famiglia”of theè una delle serie tv più acclamate del momento. La trama ...

