Sonego si arrende a Medvedev a Montecarlo | il russo agli ottavi

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Si ferma contro il numero 3 del mondo la corsa di Lorenzoal Master 1000 dipassa per 6 - 3 6 - 2 e trova così il pass per la sfida a Zverev. Partita ben giocata dal, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Tennis, Sonego si arrende a Medvedev: finisce il sogno Montecarlo - Eurosport_IT : Sonego sconfitto in due set da Medvedev #RolexMonteCarloMasters | #Sonego | #EurosportTENNIS | #ATP - emmevi_21 : #Sonego non si arrende mai. (che sia un tifoso del Toro non è un fatto casuale) -

Si ferma contro il numero 3 del mondo la corsa di Lorenzoal Master 1000 di Montecarlo. Medvedev passa per 6 - 3 6 - 2 e trova così il pass per la sfida a Zverev. Partita ben giocata dal russo, che non ama questa superficie ma che ha fatto oggi un ......contro il francese Humbert Lorenzoha messo in mostra tutti i suoi pregi e i suoi difetti, ma soprattutto la sua proverbiale grinta. Il tennista torinese non è mai stato uno che sied ...Il Canada ci riporta appunto all'amara sconfitta di pochi mesi fa, con l'impresa di Lorenzo... con la battaglia di sei ore tra Magnus Norman e uno stoico Andrea Gaudenzi, che sialla ...

Tennis, Masters Monte Carlo - Lorenzo Sonego si arrende a Medvedev in 2 set: 6-3 6-2, passa il russo Eurosport IT

Dopo la straordinaria rimonta su Ugo Humbert, Lorenzo Sonego non riesce a ripetersi nel match valido per i sedicesimi di finale del Master 1000 di Montercarlo contro Daniil Medvedev. Il tennista ...Il torinese, in tabellone con una wild card, si è arreso al russo per 6-3 6-2 MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) - Lorenzo Sonego si ferma al secondo turno del "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo Masters ...