Sonego-Medvedev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2023 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Lorenzo Sonego se la vedrà contro Daniil Medvedev nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo di scena sui campi in terra battuta della città monegasca. Il torinese torna in campo dopo i quattro match point cancellati all’esordio contro il qualificato transalpino Ugo Humbert. Adesso il faccia a faccia con il moscovita, beneficiario di un bye al primo turno in qualità di terza testa di serie della manifestazione. Il numero cinque del mondo, reduce da quattro titoli ed una finale nelle sue ultime cinque apparizioni, partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Medvedev, inoltre, si è aggiudicato per ritiro di Lorenzo l’unico precedente andato in scena (Adelaide 2023). Il rosso, superficie molto poco amica del ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) Lorenzose la vedrà contro Daniilnel secondo turno deldi, torneo di scena sui campi in terra battuta della città monegasca. Il torinese torna in campo dopo i quattro match point cancellati all’esordio contro il qualificato transalpino Ugo Humbert. Adesso il faccia a faccia con il moscovita, beneficiario di un bye al primo turno in qualità di terza testa di serie della manifestazione. Il numero cinque del mondo, reduce da quattro titoli ed una finale nelle sue ultime cinque apparizioni, partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers., inoltre, si è aggiudicato per ritiro di Lorenzo l’unico precedente andato in scena (Adelaide). Il rosso, superficie molto poco amica del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : SI SALVA SONEGO ?? Una sfida che sembrava vinta dal francese Humbert, che ha avuto 4 match point per chiuderla in pr… - RassegnaZampa : #Tennis Sonego rimonta show, poi festa con la sciarpa del Toro. Ora trova Medvedev - OA_Sport : #Sonego-#Medvedev oggi in tv, ATP Montecarlo 2023: orario, programma, streaming #RolexMonteCarloMasters - - paoloangeloRF : Cielo nuvoloso 8 gradi Grumello cremonese buongiorno terzo della settimana, secondo della seconda decade del quarto… - SXWhaleBets : 2.07 ETH ($3208) on Daniil Medvedev -1.5 (sets) @ -108 Game: ATP Monte Carlo Daniil Medvedev vs. Lorenzo Sonego < -