Sonego-Medvedev oggi in tv, ATP Montecarlo 2023: orario, programma, streaming (Di mercoledì 12 aprile 2023) Prosegue il torneo ATP di Montecarlo, primo 1000 stagionale sulla terra rossa, e c’è Lorenzo Sonego. Il ragazzo di Torino è sopravvissuto al match contro Ugo Humbert, annullando quattro match point al francese nel primo turno e guadagnandosi il diritto di sfidare nel secondo turno Daniil Medvedev, terza testa di serie del tabellone monegasco. Il tennista russo è tra i giocatori più in forma del periodo. Sono cinque le finali consecutive raggiunte, con quattro successi in bacheca tra Rotterdam, Doha, Dubai ed il 1000 di Miami, con l’unica sconfitta arrivata ad Indian Wells contro Carlos Alcaraz. Ma si giocava sul cemento: ora si è sul mattone tritato, superficie storicamente un po’ indigesta al vincitore dell’US Open 2021. C’è solo un precedente tra i due, risalente al torneo di Adelaide, dove l’azzurro fu costretto al ritiro. La ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) Prosegue il torneo ATP di, primo 1000 stagionale sulla terra rossa, e c’è Lorenzo. Il ragazzo di Torino è sopravvissuto al match contro Ugo Humbert, annullando quattro match point al francese nel primo turno e guadagnandosi il diritto di sfidare nel secondo turno Daniil, terza testa di serie del tabellone monegasco. Il tennista russo è tra i giocatori più in forma del periodo. Sono cinque le finali consecutive raggiunte, con quattro successi in bacheca tra Rotterdam, Doha, Dubai ed il 1000 di Miami, con l’unica sconfitta arrivata ad Indian Wells contro Carlos Alcaraz. Ma si giocava sul cemento: ora si è sul mattone tritato, superficie storicamente un po’ indigesta al vincitore dell’US Open 2021. C’è solo un precedente tra i due, risalente al torneo di Adelaide, dove l’azzurro fu costretto al ritiro. La ...

