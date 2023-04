Sondaggi politici elettorali oggi 12 aprile 2023 | cala Fdi | ma il Pd non ne approfitta Torna a crescere il M5S

(Di mercoledì 12 aprile 2023)12Fdi, ma il Pd non neil M5S: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Emg per il programma di Rai 3 Agorà. Secondo la rilevazione, il partito di Giorgia Meloni, che resta saldamente al primo posto,dello 0,2 per cento, scendendo al 26,6%. Stabile al 19,3 per cento il Partito Democratico, mentre il Movimento 5 Stelle guadagna lo 0,3% risalendo, così, al 16,8 per cento. Sale dello 0,1 per cento anche la Lega, ora accreditata al 9,6%, mentre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Sondaggi politici, il Pd cresce ancora: distacco da FdI sotto i 9 punti [a cura della redazione Politica] - eziomauro : Sondaggi politici, FdI cala ancora e scende sotto il 29%. Il Pd si avvicina - la Repubblica - MgraziaT : RT @repubblica: Sondaggi politici, il Pd cresce ancora: distacco da FdI sotto i 9 punti [a cura della redazione Politica] - ___Nukenin : @repubblica Sondaggi politici fatti nella redazione di repubblica ?????? - SLN_Magazine : Sondaggi politici, Pd cresce ancora: continua effetto Schlein. Leggi l'articolo cliccando qui ??… -

Sulla ricandidatura di Joe Biden permangono molti dubbi, visto che i, a dispetto dell'... anche se è indubbio che i contraccolpi dei cambiamentiamericani ed europei arriveranno ...Non accenna ad arrestarsi il trend negativo di Fratelli d'Italia negli ultimi. Il partito della premier Giorgia Meloni è dato in calo di quasi mezzo punto percentuale nell'ultima rilevazione dell 'istituto SWG , i cui risultati sono stati presentati nella ...LA FRENATA DEM All'indomani del trionfo di Massimiliano Fedriga in Friuli Venezia - Giulia, tornata elettorale che ha visto il Pd inchiodato al 16,56%, anche inazionali mettono in luce le ...

Sondaggi politici, il Pd cresce ancora: distacco da FdI sotto i 9 punti la Repubblica

Non c'è il “pensiero unico” nemmeno fra i dietrologi: il 36 per cento degli italiani crede che “il Covid-19 è stato creato dalla Cina come arma”, mentre il 42 per cento che sia stato creato “per favor ...Gli elettori valutano la qualità della vita in città in modo molto positivo. Inquinamento e traffico sono ritenuti i problemi più urgenti ...