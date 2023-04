Sondaggi Index: Fratelli d’Italia e Partito Democratico, distanza invariata (Di mercoledì 12 aprile 2023) Fratelli d’Italia e Partito Democratico registrano la stessa crescita nei consensi nella settimana appena passata e mantengono quindi invariata la distanza tra loro. A sostenerlo sono i Sondaggi elettorali realizzati da Index Research per Piazza Pulita e andati in onda durante la puntata di giovedì 6 aprile. Fdi è stimata al 29,8% mentre i dem sono al 20,2%: tra i due poco più di nove punti di divario. Il Movimento 5 Stelle continua il suo momento no: perde due decimi e torna sugli stessi valori registrati alle ultime elezioni Politiche (15,4%). La Lega grazie ad una crescita di un decimo che la porta all’8,7% aumenta il suo vantaggio sul Terzo Polo di Italia Viva e Azione stimato in flessione (-0,2%) all’8,1%. Più staccata Forza Italia sondata ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 12 aprile 2023)registrano la stessa crescita nei consensi nella settimana appena passata e mantengono quindilatra loro. A sostenerlo sono ielettorali realizzati daResearch per Piazza Pulita e andati in onda durante la puntata di giovedì 6 aprile. Fdi è stimata al 29,8% mentre i dem sono al 20,2%: tra i due poco più di nove punti di divario. Il Movimento 5 Stelle continua il suo momento no: perde due decimi e torna sugli stessi valori registrati alle ultime elezioni Politiche (15,4%). La Lega grazie ad una crescita di un decimo che la porta all’8,7% aumenta il suo vantaggio sul Terzo Polo di Italia Viva e Azione stimato in flessione (-0,2%) all’8,1%. Più staccata Forza Italia sondata ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TermometroPol : #Sondaggi Anche secondo @Index_Research #Fdi in lieve calo e #Pd in crescita ma a un ritmo meno sostenuto rispetto… - valtaro : #Sondaggi Proger Index: Fratelli d'Italia torna a crescere, Pd sopra il 20% - GGoogleenzo : @fanpage Index research. I sondaggi per la casalinga - luigicrespi : RT @La7tv: #piazzapulita Sondaggi Proger Index: Fratelli d'Italia torna a crescere, Pd sopra il 20% - PiazzapulitaLA7 : RT @La7tv: #piazzapulita Sondaggi Proger Index: Fratelli d'Italia torna a crescere, Pd sopra il 20% -