Solidarietà | consegnate le uova di cioccolato ai bimbi ricoverati in ospedale

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è conclusa con i sorrisi e la gioia deiin, l’iniziativa solidale “Un uovo Sospeso”, che ha visto i volontari dell’Associazione “Sempre e per Sempre” impegnati durante la Pasqua appena trascorsa nella raccolta e nella consegna delledi. Sono state molte le persone generose, che hanno deciso di donare attimi di felicità ai piccoli pazientipresso i reparti di: Pediatria del Policlinico Nuovo di Napoli padiglione 11°A e Onco-ematologico Pediatrico del Policlinico “Luigi Vanvitelli” di Napoli. La campagna solidale dell’Associazione si è mossa su doppio binario, raccogliendo anche fondi devoluti all’Associazione “Diamounamano”, per la realizzazione di una nludoteca all’interno del ...

