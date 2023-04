Soldati ucraini decapitati. Zelensky: “Il mondo reagisca”. L’Onu: “Inorriditi”. Mosca: “Indagheremo” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Orrore sui social: in un filmato si vedono Soldati russi che decapitano due militari ucraini. Ma la convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra e tutte le altre convenzioni, scritte e non scritte, anche sulla dignità e il senso dell'onore di chi indossa una divisa? Anche l'Onu si è detta "inorridita" alla notizia della decapitazione Leggi su firenzepost (Di mercoledì 12 aprile 2023) Orrore sui social: in un filmato si vedonorussi che decapitano due militari. Ma la convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra e tutte le altre convenzioni, scritte e non scritte, anche sulla dignità e il senso dell'onore di chi indossa una divisa? Anche l'Onu si è detta "inorridita" alla notizia della decapitazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : La Russia di Putin: - decapita soldati ucraini vivi - rapisce bambini ucraini per russificarli - uccide a sangue… - martaottaviani : Stanno comparendo video in cui soldati russi decapitano soldati ucraini. Secondo @VadymVietrov potrebbero risalire… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Un video mostra soldati ucraini decapitati. Zelensky: 'C'è qualcosa che nessuno al mondo può ignorare: co… - teobaratto90 : RT @davcarretta: La Russia di Putin: - decapita soldati ucraini vivi - rapisce bambini ucraini per russificarli - uccide a sangue freddo… - lucio22673283 : Video mostrano russi che decapitano soldati ucraini -