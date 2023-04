Soldati ucraini decapitati dai russi, Zelensky: “Tutti devono reagire”. Anche Mosca prende le distanze (Di mercoledì 12 aprile 2023) Fanno inorridire tutte le parti coinvolte nel conflitto i video diffusi online che mostrano Soldati russi che decapitano due militari ucraini. Da Kiev Volodymyr Zelensky ha rivolto un appello ai leader internazionali: “C’è qualcosa che nessuno al mondo può ignorare: con quanta facilità queste bestie uccidono. Questo è un video della russia così com’è. Questo non è un incidente. Questo non è un episodio. E’ successo migliaia di volte. Tutti devono reagire. La sconfitta del terrore è necessaria”. Nel filmato si notano i corpi senza testa di due militari ucraini che giacciono a terra vicino a un veicolo militare distrutto. Una voce dice: “Li hanno uccisi. Qualcuno si è avvicinato a loro. Sono andati da loro e hanno tagliato loro la ... Leggi su tpi (Di mercoledì 12 aprile 2023) Fanno inorridire tutte le parti coinvolte nel conflitto i video diffusi online che mostranoche decapitano due militari. Da Kiev Volodymyrha rivolto un appello ai leader internazionali: “C’è qualcosa che nessuno al mondo può ignorare: con quanta facilità queste bestie uccidono. Questo è un video dellaa così com’è. Questo non è un incidente. Questo non è un episodio. E’ successo migliaia di volte.. La sconfitta del terrore è necessaria”. Nel filmato si notano i corpi senza testa di due militariche giacciono a terra vicino a un veicolo militare distrutto. Una voce dice: “Li hanno uccisi. Qualcuno si è avvicinato a loro. Sono andati da loro e hanno tagliato loro la ...

