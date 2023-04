Soldati ucraini decapitati dai mercenari della Wagner. In rete le immagini raccapriccianti (Di mercoledì 12 aprile 2023) Due agghiaccianti video con Soldati ucraini decapitati sono stati diffusi in questi giorni sui social. Il primo, riferisce la Cnn, appare più recente e sarebbe stato girato vicino Bakhmut. L’altro dovrebbe risalire all’estate scorsa, a giudicare dalle piante circostanti. Uno dei due video è stato diffuso su Twitter dal presidente ucraino Zelensky. Diffuso su un canale pro russo l’8 aprile, il primo video sarebbe stato girato dai mercenari della Wagner a Bakhmut, ma la Cnn non è in grado di confermare il luogo. Si vedono i corpi di due Soldati ucraini decapitati, e con le mani tagliate, che giacciono accanto ad un veicolo militare distrutto. Una voce fuori campo, apparentemente distorta per non permetterne l’identificazione, racconta ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Due agghiaccianti video consono stati diffusi in questi giorni sui social. Il primo, riferisce la Cnn, appare più recente e sarebbe stato girato vicino Bakhmut. L’altro dovrebbe risalire all’estate scorsa, a giudicare dalle piante circostanti. Uno dei due video è stato diffuso su Twitter dal presidente ucraino Zelensky. Diffuso su un canale pro russo l’8 aprile, il primo video sarebbe stato girato daia Bakhmut, ma la Cnn non è in grado di confermare il luogo. Si vedono i corpi di due, e con le mani tagliate, che giacciono accanto ad un veicolo militare distrutto. Una voce fuori campo, apparentemente distorta per non permetterne l’identificazione, racconta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : La Russia di Putin: - decapita soldati ucraini vivi - rapisce bambini ucraini per russificarli - uccide a sangue… - martaottaviani : Stanno comparendo video in cui soldati russi decapitano soldati ucraini. Secondo @VadymVietrov potrebbero risalire… - RaiNews : L'improvvisa esplosione di una granata mentre sta passando un mezzo militare ucraino a Bakhmut: pioggia di schegge… - paolamleone : RT @Lialacor: @davcarretta @guscabin ...evira soldati ucraini...progetta di invadere il resto d'Europa...stupra bambini...destabilizza gli… - SecolodItalia1 : Soldati ucraini decapitati dai mercenari della Wagner. In rete le immagini raccapriccianti -