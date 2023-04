Soldati ucraini decapitati con un coltello: i video choc (Di mercoledì 12 aprile 2023) Due agghiaccianti video con Soldati ucraini decapitati sono stati diffusi sui social. Zelensky: "Il mondo non può ignorare". Mosca: "Verificare autenticità" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 12 aprile 2023) Due agghiaccianticonsono stati diffusi sui social. Zelensky: "Il mondo non può ignorare". Mosca: "Verificare autenticità"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : La Russia di Putin: - decapita soldati ucraini vivi - rapisce bambini ucraini per russificarli - uccide a sangue… - martaottaviani : Stanno comparendo video in cui soldati russi decapitano soldati ucraini. Secondo @VadymVietrov potrebbero risalire… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Un video mostra soldati ucraini decapitati. Zelensky: 'C'è qualcosa che nessuno al mondo può ignorare: co… - assurdistan : RT @davcarretta: La Russia di Putin: - decapita soldati ucraini vivi - rapisce bambini ucraini per russificarli - uccide a sangue freddo… - Anna3006maria : RT @Avvenire_Nei: I video della decapitazione di soldati ucraini. Mosca: immagini da verificare -