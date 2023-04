Sodexo inaugura un nuovo refettorio sostenibile nel Comune di Rho per il risparmio energetico e la riduzione degli sprechi

Leggi su newsagent

(Di mercoledì 12 aprile 2023) L’azienda ha anche allestito una zona predisposta al lavaggio delle stoviglie per ridurre la produzione di rifiuti Rho (Mi), 12 Aprile 2023 – Unè statoto all’interno della Scuola Secondaria Fabrizio De André deldi Rho. L’opera è stata realizzata da, azienda leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzionespazi, che ha riqualificato un’ala inutilizzata della scuola per creare un luogo in cui bambini e insegnanti possono fruire dei pasti. La nuova mensa della Scuola De André,ta alla presenza del Sindaco Andrea Orlandi, dell’Assessore alla Scuola Paolo Bianchi, dell’ex assessore Valentina Giro e del Responsabile di Unità diLuca Mazzilli, ...