Smettila di dare la colpa agli altri: impara ad assumerti le tue responsabilità (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nessuno di noi vorrebbe mai vivere sotto il costante giudizio degli altri. Non lo vogliamo quando siamo fieri e orgogliosi di qualcosa che abbiamo fatto, e che rischia di essere rovinato dalle critiche, né tanto più lo vogliamo quando commettiamo i nostri errori. Che per quanto possiamo impegnarci a non perpetuarli, la verità è non siamo immuni da questi perché sbagliare è umano. E farlo non è un problema: fallire non è un dramma. Il vero guaio sta quando incolpiamo gli altri per ciò che facciamo, per quello che ci succede, senza invece assumerci le nostre responsabilità. Lo facciamo anche senza accorgercene. Quando non riusciamo ad ammettere i nostri errori puntiamo il dito sugli altri. Ma è troppo facile dire che la colpa è sempre di qualcun altro, e mai la nostra. Ammettere di aver ... Leggi su dilei (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nessuno di noi vorrebbe mai vivere sotto il costante giudizio degli. Non lo vogliamo quando siamo fieri e orgogliosi di qualcosa che abbiamo fatto, e che rischia di essere rovinato dalle critiche, né tanto più lo vogliamo quando commettiamo i nostri errori. Che per quanto possiamo impegnarci a non perpetuarli, la verità è non siamo immuni da questi perché sbare è umano. E farlo non è un problema: fallire non è un dramma. Il vero guaio sta quando incolpiamo gliper ciò che facciamo, per quello che ci succede, senza invece assumerci le nostre. Lo facciamo anche senza accorgercene. Quando non riusciamo ad ammettere i nostri errori puntiamo il dito sugli. Ma è troppo facile dire che laè sempre di qualcun altro, e mai la nostra. Ammettere di aver ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... minnasiawase711 : RT @DakiniDea: Smettila di aspettarti dagli altri. Perché più ti aspetti più rimani frustrato. Non è tutto ciò che ottieni, ma tutto ciò… - Fabiola19677626 : @PinoVaccaro77 Forse non hai capito cassano ,ma perché devi rompere le scatole agli altri,Bo ma smettila non dare f… - Pangenoma : @checovenier @BozzettoStefano @Nicola_Bressi Ti prego smettila di dare retta al tuo amico paleontologo - FerdiConte : @bergomifabio Ma smettila, di dare condmsiderazione a ste cagate.. - amamitucazzoo : smettila di dare il 100% a chi ti da il 10% -