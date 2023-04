Smalling rinnoverà con la Roma | presto le firme! Niente Inter ? CdS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Chrisha deciso di proseguire la sua avventura con la maglia della. Il difensore inglesefirmerà il rinnovo di contratto.da fare per l’e le altre pretendenti RINNOVO ?con la. Trovato l’accordo fra la società e il difensore inglese: contratto biennale a cifre leggermente più ridotte rispetto a quelle attuali (4 netti). Alla fine, il giocatore è stato accontentato. L’ex Manchester United, 34 anni, con molta probabilità chiuderà proprio nella capitale la sua carriera.da fare, dunque, per l’che ne èessata come possibile affare a parametro zero in estate. Non solo i nerazzurri poiché anche i club di Premier League avevano ...