(Di mercoledì 12 aprile 2023) Fumata bianca. In attesa della firma ufficiale, è già di per sé una bella notizia. Lae Chris, infatti, hanno trovato l'per andare avanti ancora insieme per altre due stagioni, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Roma, Chris #Smalling ha detto si al rinnovo - Friedkinismo11 : Grande persona, grande giocatore, grande leader. Molto contento del rinnovo di Smalling. Parlando di Difensori cen… - sportli26181512 : Smalling ha detto sì: la Roma riparte da lui, le cifre del nuovo accordo: Smalling ha detto sì: la Roma riparte da… - nanaasera1234 : RT @Gazzetta_it: Smalling ha detto sì: la Roma riparte da lui, le cifre del nuovo accordo #calciomercato - LCKekkoDL98 : RT @Gazzetta_it: Smalling ha detto sì: la Roma riparte da lui, le cifre del nuovo accordo #calciomercato -

La Roma e Chris, infatti, hanno trovato l'accordo per andare avanti ancora insieme per altre due stagioni, con l'inglese che hasì al biennale che gli ha offerto la società a circa 7 ...No, non ci sarà un Mkhitaryan bis. Come scrive Stefano Carina su Il Messaggero ,ha finalmente trovato l'intesa per il rinnovo con la Roma. L'inglese hasì ed è pronto a firmare un biennale che lo porterà a guadagnare 7 milioni circa nei prossimi due anni . Un lungo ...No, non ci sarà un Mkhitaryan bis., infatti, ha finalmente trovato l'intesa per il rinnovo con la Roma . L'inglese hasì ed è pronto a firmare un biennale che lo porterà a guadagnare 7 milioni circa nei prossimi due ...

Roma-Smalling, avanti insieme: l'inglese ha detto sì al rinnovo. I ... Calciomercato.com

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Chris Smalling ha detto si alla proposta di rinnovo della Roma. L'accordo è stato trovato sulla base di un biennale da circa 7 milioni complessivi e scadenza nel 2025. Mourinho avrà così il difensore ...