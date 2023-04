Slot: 'Meglio non incontrare Mourinho in finale' (Di mercoledì 12 aprile 2023) INVIATO A ROTTERDAM - Lo descrivono come un tipo presuntuoso e scostante, in realtà Arne Slot si presenta alla rivincita contro la Roma con il sorriso di chi cerca di alleggerire la tensione. "Non ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 12 aprile 2023) INVIATO A ROTTERDAM - Lo descrivono come un tipo presuntuoso e scostante, in realtà Arnesi presenta alla rivincita contro la Roma con il sorriso di chi cerca di alleggerire la tensione. "Non ...

Slot: 'Meglio non incontrare Mourinho in finale' INVIATO A ROTTERDAM - Lo descrivono come un tipo presuntuoso e scostante, in realtà Arne Slot si presenta alla rivincita contro la Roma con il sorriso di chi cerca di alleggerire la tensione. "Non voglio dire che dobbiamo vincere per forza la partita d'andata - spiega - anche se con l'...

Corriere dello Sport Slot: "Meglio non incontrare Mourinho in finale" "José vince sempre le partite secche. E il Feyenoord è più forte rispetto a Tirana. Il blocco alle trasferte Dispiace ma lo capisco" ... Roma, tutto sul Feyenoord: origine, stato di forma e uomini chiave di Slot Alla scoperta della storia del Feyenoord che sarà l'avversaria della Roma ai quarti di finale di Europa League ... "José vince sempre le partite secche. E il Feyenoord è più forte rispetto a Tirana. Il blocco alle trasferte Dispiace ma lo capisco" ...Alla scoperta della storia del Feyenoord che sarà l'avversaria della Roma ai quarti di finale di Europa League ...