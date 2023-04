Sky Sport Deutschland sulla rissa nello spogliatoio del Bayern Monaco: nervosismo tra Mané e Sané (Di mercoledì 12 aprile 2023) Clima teso in casa Bayern Monaco. Dopo la sconfitta 3-0 in casa del Manchester City nell’andata dei quarti di finale di Champions League è scoppiata una rissa negli spogliatoi bavaresi. Sky Sport Deutschland ha ricostruito la dinamica dello scontro con Sadio Mané che avrebbe colpito al volto il compagno di squadra Leroy Sané, con cui si era preso già in campo dopo il triplice fischio, con il numero 10 che è uscito sanguinante dallo scontro interrotto solo dall’intervento degli altri. Mane è poi salito su un’auto privata mentre Sane è tornato con il pullman del club. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) Clima teso in casa. Dopo la sconfitta 3-0 in casa del Manchester City nell’andata dei quarti di finale di Champions League è scoppiata unanegli spogliatoi bavaresi. Skyha ricostruito la dinamica dello scontro con Sadioche avrebbe colpito al volto il compagno di squadra Leroy, con cui si era preso già in campo dopo il triplice fischio, con il numero 10 che è uscito sanguinante dallo scontro interrotto solo dall’intervento degli altri. Mane è poi salito su un’auto privata mentre Sane è tornato con il pullman del club.Face.

