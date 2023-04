Skriniar e Calhanoglu | ancora lavoro a parte! Un match nel mirino – Sky

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Milane Hakansonofermi ai box per infortunio. Secondo quanto riferito da Sky Sport i due stanno lavorando a parte: Inzaghi spera di recuperarli per ildi ritorno contro il Benfica RECUPERO – Milaned Hakansono alper il recupero dai rispettivi infortuni. Secondo quanto riferito da Sky Sport, i due nella giornata di oggi hanno svolto delpersonalizzato. L’obiettivo di Inzaghi, spiega l’emittente, è quello di avere i due calciatori a disposizione per la sfida di San Siro contro il Benfica il programma il 19 aprile. Verranno prese tutte le precauzioni del caso: il tecnico li considera due elementi fondamentali per il finale di stagione, con i nerazzurri in corsa su tre ...

Ma l'Inter di Coppe e campionato Per la risposta, attenzione a questa formazione: Handanovic;, De Vrij, D'Ambrosio; Bellanova, Gagliardini, Asllani,, Gosens; Lukaku, Correa. ...L'Inter si è presentata al cospetto dei quarti di Champions con due assenze,, sostituiti da Darmian e Brozovic. Inzaghi, poi, ha preferito Dzeko a Lukaku , almeno al fischio d'...Assenti certi Milanin difesa e Hakana centrocampo IL CAMMINO EUROPEO DELL'INTER " Se in campionato la squadra è stata per lunghi tratti incapace di esprimere il bel gioco visto ...

