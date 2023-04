Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FlavioBertolin8 : @darksa0irse Sinner in versione Padre Maronno. -

La terra battuta, tuttavia, perè un terreno conosciuto, dove peraltro ha già ottenuto ottimi risultati. "La mia fortuna è che quando avevo 14 - 15 anni mi sono allenato tanto sul rosso. Ogni ...Il2023 però è diverso dalla sua2022 e si è presentato al suo primo torneo dell'anno sulla terra battuta con ambizioni rinnovate: ' ora mi sento meglio, recupero meglio fra un punto ...Pur non nella miglior, il n°1 del mondo, al debutto stagionale sul rosso e in campo per la ... DE ZANDSCHULP (Ola) - RUUD (Nor) (Pero - Bertolucci) SCHWARTZMAN (Arg) -(Ita) (Pero - ...

Sinner versione terra: "Con Hurkacz decisivo il servizio" SuperTennis

C'è molto da dire, invece, sul prossimo match contro Hubert Hurkacz. Uno che di Sinner è amico, ma che lo ha pure già fermato in un momento importante, la finale di Miami del 2021. "Sarà un match duro ...L'argentino getta la spugna nel secondo set per un problema alla spalla sinistra. Adesso per il n.7 del seeding ottavi di finale contro il polacco Hurkacz ...