Sinner-Schwartzman oggi in tv, ATP Montecarlo 2023: orario, programma, streaming (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo essere stati compagni in doppio, dove si sono però fermati agli ottavi di finale, oggi si sfideranno in singolare nel torneo ATP Montecarlo 2023: Jannik Sinner, testa di serie numero 7, affronterà l’argentino Diego Schwartzman nel secondo incontro dalle 11.00 sul Court Rainier III, valido per i sedicesimi. La quarta giornata del torneo ATP Montecarlo 2023 verrà trasmessa in diretta tv dalle 11.00 alle 19.00 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis HD, con differita di un match alle 21.15 su SuperTennis HD (non è detto che sia per forza Sinner-Schwartzman). La diretta streaming verrà proposta su Tennis TV, dalle 11.00 alle 19.00 su SkyGo e Now, con differita di un match alle 21.15 su SuperTennix (non è detto che sia per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo essere stati compagni in doppio, dove si sono però fermati agli ottavi di finale,si sfideranno in singolare nel torneo ATP: Jannik, testa di serie numero 7, affronterà l’argentino Diegonel secondo incontro dalle 11.00 sul Court Rainier III, valido per i sedicesimi. La quarta giornata del torneo ATPverrà trasmessa in diretta tv dalle 11.00 alle 19.00 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis HD, con differita di un match alle 21.15 su SuperTennis HD (non è detto che sia per forza). La direttaverrà proposta su Tennis TV, dalle 11.00 alle 19.00 su SkyGo e Now, con differita di un match alle 21.15 su SuperTennix (non è detto che sia per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paoloangeloRF : Cielo nuvoloso 8 gradi Grumello cremonese buongiorno terzo della settimana, secondo della seconda decade del quarto… - Kennedy12418840 : RT @SkySport: Monte-Carlo Masters: Sinner-Schwartzman Mercoledì 12 aprile dalle 13.00 In streaming su Youtube ?? - RobertaFazio7 : RT @SkySport: Monte-Carlo Masters: Sinner-Schwartzman Mercoledì 12 aprile dalle 13.00 In streaming su Youtube ?? - luigicaroppo : RT @lorenzofares: Giornatina domani #12aprile al #RolexMonteCarloMasters ???? Centrale, 2°dalle 11 #Sinner ???? vs Schwartzman ???? A seguire #S… - infoitsport : Atp Montecarlo: Sinner-Schwartzman fuori in doppio e rivali nel singolare -