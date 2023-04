Sinner-Schwartzman, Masters 1000 Monte-Carlo: ultime e diretta tv (Di mercoledì 12 aprile 2023) Amici-nemici. No, non è il famoso titolo di un famoso classico della Walt Disney, ma l’attuale situazione sportiva che stanno vivendo il nostro Jannik Sinner e Diego Schwartzman, avversario dell’azzurro in questo secondo turno valido per il torneo su terra rossa dei Masters 1000 Monte-Carlo. Perché amici? È molto semplice: pochi giorni fa questo insolito duo ha giocato insieme nella manifestazione parallela in doppio battendo al tiebreak la coppia composta da Marcel Granollers e Horacio Zeballos. Oggi, però, i due compagni di squadra giocheranno uno di fronte all’altro con l’obiettivo di staccare il pass al turno successivo di questa competizione del Principato di Monaco: ecco le ultime da Sinner-Schwartzman con il pronostico, l’orario ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 aprile 2023) Amici-nemici. No, non è il famoso titolo di un famoso classico della Walt Disney, ma l’attuale situazione sportiva che stanno vivendo il nostro Jannike Diego, avversario dell’azzurro in questo secondo turno valido per il torneo su terra rossa dei. Perché amici? È molto semplice: pochi giorni fa questo insolito duo ha giocato insieme nella manifestazione parallela in doppio battendo al tiebreak la coppia composta da Marcel Granollers e Horacio Zeballos. Oggi, però, i due compagni di squadra giocheranno uno di fronte all’altro con l’obiettivo di staccare il pass al turno successivo di questa competizione del Principato di Monaco: ecco ledacon il pronostico, l’orario ...

