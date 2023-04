(Di mercoledì 12 aprile 2023) Se stai leggendo questo articolo sei interessato a sapere come vederein. Fa il suo debutto nel Masters 1000 di Monte Carlo Jannicke lo fa scendendo in campo nel secondo turno contro l’argentino Diego, che ha eliminato al primo impegno il belga Goffin con il risultato di 6-4, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Altrenotizie #LosportinTV Sinner Schwartzman in streaming gratis? Guarda la partita in diretta: Se stai leggendo q… - sportface2016 : #RolexMonteCarloMasters | #Sinner all’esame terra rossa: #Schwartzman il primo ostacolo - TuttocalcioS : 5 italiani impegnati nei sedicesimi dell'#ATPMontecarlo! Court Rainier III Schwartzman ????-#Sinner ???? secondo match… - Laemmedimarco : RT @vitasportivait: ?? Al #RolexMonteCarloMasters sarà una giornata interessante... 5?? italiani impegnati nei sedicesimi di finale. ???? Lu… - vitasportivait : ?? Al #RolexMonteCarloMasters sarà una giornata interessante... 5?? italiani impegnati nei sedicesimi di finale.… -

Questo pomeriggio Jannikfarà il suo esordio e sfiderà l'argentino Diego, compagno di doppio. Attesa per il derby italiano che vedrà opposti Lorenzo Musetti , che ha estromesso ...DE ZANDSCHULP (Ola) - RUUD (Nor) (Pero - Bertolucci) a seguire:(Arg) -(Ita) (Pero - Bertolucci) a seguire: MEDVEDEV - SONEGO (Ita) (Boschetto - Ljubicic) a seguire: THIEM (...Davanti a migliaia di appassionati pronti a fare il tifo per lui , Jannikè atteso all'esordio nel Masters 1000 di Montecarlo. Un ritorno sulla terra battuta a ...contro un Diego...

Dopo essere stati compagni in doppio, dove si sono però fermati agli ottavi di finale, oggi si sfideranno in singolare nel torneo ATP Montecarlo 2023: Jannik Sinner, testa di serie numero 7, affronter ...Sinner sfiderà Schwartzman, Berrettini se la vedrà con Cerundolo. Attesa per il derby Musetti-Nardi, per Sonego c'è Medvedev ...