Sinner | Musetti e Berrettini agli ottavi a Montecarlo

Montecarlo (MONACO) (ITALPRESS) – Cinque azzurri in campo, un derby e tre negli ottavi di finale: è un secondo turno tutto sommato positivo per gli italiani impegnati al "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.779.335 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo, nel Principato di Monaco. Fila tutto liscio per Jannik Sinner: l'altoatesinio, numero 8 del mondo e settima testa di serie del torneo, ha eliminato l'argentino e compagno di doppio Diego Schwartzman, costretto al ritiro per un problema alla spalla dopo aver perso il primo set 6-0 e sul 3-1 per l'italiano al secondo. Prossima avversario per Sinner il polacco Hubert Hurkacz, decima testa di serie. Ancora più liscio il mercoledì di Lorenzo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Qualcuno ha registrato un nuovo BEST RANKING... ????8? In testa alla classifica c'è ancora Djokovic, secondo Alcaraz… - Agenzia_Ansa : Tre italiani agli ottavi di finale a Montecarlo. Dopo le qualificazioni di Musetti e Sinner, in serata è arrivata a… - monik_tortora : @lorenzofares Ma Sinner e Musetti coincidono? Spero di non dover fare zapping - messina_oggi : Sinner, Musetti e Berrettini agli ottavi a MontecarloMONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) - Cinque azzurri in campo, un… - donatda : RT @Agenzia_Ansa: Tre italiani agli ottavi di finale a Montecarlo. Dopo le qualificazioni di Musetti e Sinner, in serata è arrivata anche q… -