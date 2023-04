Sigma | l’evoluzione del maschio Alfa di cui non avevamo bisogno

Leggi su dilei

(Di mercoledì 12 aprile 2023) È una battaglia gentile che conduciamo da secoli, quella volta ad annullare gli stereotipi e i pregiudizi di genere. Lo facciamo per noi, ma anche per garantire alle future generazioni una società migliore di quella che abbiamo costruito fino a questo momento, quella dominata dagli uomini, o presunti tali, che hanno scelto di porsi in cima alla gerarchia degli esseri umani e di gettare noi, donne, in fondo a questa. Le cose stanno cambiando, è vero. Anche se i passi fatti fino a questo momento, come dimostra tutto ciò che ci circonda, sono ancora troppo piccoli e lenti. E questo è vero per noi donne, quanto per la controparte maschile. Perché se da una parte noi combattiamo per rivendicare la libertà che ci appartiene e tutte le opportunità che da sempre sono riservate agli uomini, loro sono schiacciati dagli stereotipi, primo tra tutti quello del...