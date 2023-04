Siena, incidente sul lavoro: 50enne ferito per esplosione pneumatico a San Quirico d’Orcia. E’ grave (Di mercoledì 12 aprile 2023) grave incidente sul lavoro questo pomeriggio, 12 aprile 2023, nella zona industriale di San Quirico d'Orcia, in provincia di Siena. Un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ferito dopo l'esplosione di uno pneumatico, avvenuta per cause in corso di accertamento Leggi su firenzepost (Di mercoledì 12 aprile 2023)sulquesto pomeriggio, 12 aprile 2023, nella zona industriale di Sand'Orcia, in provincia di. Un uomo di 50 anni è rimastomentedopo l'di uno, avvenuta per cause in corso di accertamento

