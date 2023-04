Siena, due punti di penalizzazione per mancato versamento ritenute Irpef (Di mercoledì 12 aprile 2023) Arrivano brutte notizie per il Siena. Il club toscano, infatti, ha ricevuto due punti di penalizzazione dal Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica; inoltre il presidente Emiliano Montanari ha ricevuto l’inibizione di tre mesi. La società era stata deferita su segnalazione della Co.Vi.So.C. per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative al periodo novembre 2021-agosto 2022 e alla mensilità di ottobre 2021. A due giornate dal termine del campionato, dunque, il Siena si ritrova al nono posto del girone B della Serie C con 47 punti ed è in piena lotta per la qualificazione ai playoff. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) Arrivano brutte notizie per il. Il club toscano, infatti, ha ricevuto duedidal Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica; inoltre il presidente Emiliano Montanari ha ricevuto l’inibizione di tre mesi. La società era stata deferita su segnalazione della Co.Vi.So.C. per ildellerelative al periodo novembre 2021-agosto 2022 e alla mensilità di ottobre 2021. A due giornate dal termine del campionato, dunque, ilsi ritrova al nono posto del girone B della Serie C con 47ed è in piena lotta per la qualificazione ai playoff. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MRB_it : ???? | Siena, due punti di penalizzazione per il mancato versamento delle ritenute Irpef #MondoRossoBlù #MRB #SerieC… - sportface2016 : #SerieC | #Siena, due punti di penalizzazione per mancato versamento ritenute Irpef - SienaFree : Due settimane per decidere il futuro del Siena Volley - fabridal : #legavolley Due settimane per decidere il futuro del Volley Siena - A_R_Esse : -