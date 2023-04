Sicurezza, controlli a Napoli: identificate 1805 persone (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito delle operazioni di controllo del territorio programmate nel Forum delle città metropolitane di Roma, Milano e Napoli, presieduto dal Ministro dell’Interno, sono stati eseguiti nella giornata di ieri, 11 aprile, presso l’area di Piazza Garibaldi, a Napoli, e nelle zone limitrofe, ulteriori servizi di controllo straordinari ad opera delle Forze dell’ordine, della Polizia metropolitana e locale, nonché, per i profili di carattere specifico, da parte dell’Asl. Napoli 1 e dell’Ispettorato del Lavoro. Sono state controllate 1805 persone, di cui 12 denunciate. Sono stati effettuati controlli su 100 veicoli e 18 esercizi pubblici, con l’individuazione di 1 lavoratore “in nero” o irregolare. Sono state impiegate 81 unità di personale delle forze ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito delle operazioni di controllo del territorio programmate nel Forum delle città metropolitane di Roma, Milano e, presieduto dal Ministro dell’Interno, sono stati eseguiti nella giornata di ieri, 11 aprile, presso l’area di Piazza Garibaldi, a, e nelle zone limitrofe, ulteriori servizi di controllo straordinari ad opera delle Forze dell’ordine, della Polizia metropolitana e locale, nonché, per i profili di carattere specifico, da parte dell’Asl.1 e dell’Ispettorato del Lavoro. Sono state controllate, di cui 12 denunciate. Sono stati effettuatisu 100 veicoli e 18 esercizi pubblici, con l’individuazione di 1 lavoratore “in nero” o irregolare. Sono state impiegate 81 unità di personale delle forze ...

