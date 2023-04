(Di mercoledì 12 aprile 2023) A seguito delle scarsissime precipitazioni invernali e nonostante una gestione parsimoniosa, già dal mese di dicembre, dell’acqua disponibile, quest’anno l’irrigè iniziata con undiai minimi storici per la stagione. Per questo si è tenuto un incontro tra Regione Lombardia, Regione Veneto e Provincia Autonoma di Trento, alla presenza dei rappresentanti della Comunità del, Aipo, ANBI Lombardia e del Consorzio del Mincio che raggruppa tutte le utenze irrigue mantovane che usano l’acqua deldiper irrigare. Per Regione Lombardia hanno partecipato Massimo Sertori, assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica e Alessandro Beduschi, assessore ad Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste. Per Regione Veneto l’assessore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Siccità, avviati i lavori per monitorare il livello del Lago di Garda: azione e obiettivi -

Anche dal mondo accademico viene l'allarme del rischio che lapossa diventare una 'patologia cronica'. Tanti i progetti giàdalla Regione nel tentativo di contrastare la crisi idrica, ...E come è successo per il Covid, anche l'emergenzaviene amplificata dalla gestione non ...queste perdite e far fronte all'emergenza Bim Gsp si è attivata con circa 40 appalti giàe ......la dispersione idrica anche come misura preventiva rispetto ai fenomeni di carenza idrica e,... saranno aperti altri cantieri oltre a quelli già, per la sostituzione della vecchia rete ...