Sì Sposaitalia Collezioni, il matrimonio è sempre più fashion (Di mercoledì 12 aprile 2023) Torna a Milano da venerdì 14 a lunedì 17 aprile all'Allianz MiCo la manifestazione internazionale dedicata al mondo Bridal. Oltre 200 gli espositori italiani ed esteri. Gli esclusivi fashion Show riservati alle sfilate e per la prima volta aperti anche alle spose. Debutta l'area Precious Bride by Homi fashion&Jewels con splendide Collezioni di gioielli pensati per il giorno del "sì"

