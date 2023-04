“Si sono lasciati”. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, la bomba prima dell’annuncio ufficiale (Di mercoledì 12 aprile 2023) Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, la notizia flash arriva da Dagospia: si sono lasciati. Sarebbe finita (condizionale d’obbligo) tra la produttrice e opinionista del GF Vip e il conduttore, insieme da 25 anni e 3 figli, Silvia, Davide e Adele. Le voci di una crisi circolano da tempo e la confessione di dormire in due case separate le aveva rafforzate. “Io e Paolo Bonolis viviamo in case separate – aveva spiegato nelle interviste di qualche tempo fa Sonia Bruganelli – Non siamo una cosa sola ma due entità diverse che hanno scelto di vivere insieme e, ora che i figli sono più grandi, possono anche permettersi di riprendere in parte i propri spazi. Non ho mai sentito di esistere in ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 aprile 2023), la notizia flash arriva da Dagospia: si. Sarebbe finita (condizionale d’obbligo) tra la produttrice e opinionista del GF Vip e il conduttore, insieme da 25 anni e 3 figli, Silvia, Davide e Adele. Le voci di una crisi circolano da tempo e la confessione di dormire in due case separate le aveva rafforzate. “Io eviviamo in case separate – aveva spiegato nelle interviste di qualche tempo fa– Non siamo una cosa sola ma due entità diverse che hanno scelto di vivere insieme e, ora che i figlipiù grandi, posanche permettersi di riprendere in parte i propri spazi. Non ho mai sentito di esistere in ...

