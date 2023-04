Si può pregare a scuola? Si può praticare la benedizione? Ecco cosa dice l’Avvocatura dello Stato (Di mercoledì 12 aprile 2023) La nostra è una scuola laica e all'interno della laicità si devono saper armonizzare varie credenze e non credenze, la scuola è un contenitore importante, complesso e delicato, che non può e non deve essere confuso come un luogo di culto qualsiasi, per quanto possano apparire come innocue alcune iniziative. Si può pregare a scuola? La questione è tutt'altro che pacifica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 aprile 2023) La nostra è unalaica e all'interno della laicità si devono saper armonizzare varie credenze e non credenze, laè un contenitore importante, complesso e delicato, che non può e non deve essere confuso come un luogo di culto qualsiasi, per quanto possano apparire come innocue alcune iniziative. Si può? La questione è tutt'altro che pacifica. L'articolo .

