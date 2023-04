Si oppose al conflitto in Ucraina | chiesti 25 anni per Kara-Murza

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 12 aprile 2023) “Non solo non mi pento, ma sono anche orgoglioso”. Vladimirè in arresto in Russia dallo scorso aprile. Ci sono tre procedimenti penali contro di lui: per tradimento, “notizie false” sull’esercito russo e lavoro per Open Russia, una “organizzazione indesiderabile”. Il cronista russo Vladimirè accusato di tradimento diffusione di notizie false e di aver lavorato a Open Russia Il 6 aprile, il pubblico ministero ha chiesto 25di carcere. Due giorni fha presentato il suo ultimo appello davanti al tribunale della città di Mosca. Il suo discorso, che ha il sapore di un testamento nella Russia di Putin che non ammette oppositori, è un esercizio di libertà. “Il giudice capo – ha detto in Aula...