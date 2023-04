Si indaga su emissioni di piombo nell' incendio di Notre - Dame

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Un magistrato francese è stato designato perre sull'ipotesi di reato di messa in pericolo per la vita altrui, dopo una denuncia sulledi'ariadel 15 aprile ...

... le 400 tonnellate di piombo contenute nel tetto e nella guglia centrale - ottocentesca, progettata da Viollet - le - Duc - di Notre - Dame andarono in fumo, equivalenti a "circa 4 volte le...... l'analisi annuale della platea dei beneficiari dell'Ente checome cambia il bisogno delle ... libero dalle fonti fossili e con edifici a zeroper un ambiente di vita migliore per tutti.La fruizione "in continuo" della rotatoria infatti favorirà una riduzione delledi ... 66enne 'centrato' da un'auto sull'attraversamento ciclo - pedonale Murales distrutto,la Digos. Al ...

Un magistrato francese è stato designato per indagare sull'ipotesi di reato di messa in pericolo per la vita altrui, dopo una denuncia sulle emissioni di piombo nell'aria nell'incendio del 15 aprile 2 ...