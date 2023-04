Si finge triste | i suoi animali lo consolano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VeraNotizia : Contadino si finge triste e il bestiame corre a consolarlo Il video è stato girato in Brasile ed ha avuto enorme su… - Italia_Notizie : Contadino si finge triste e il bestiame corre a consolarlo - fred57912 : RT @GermandoGermano: 'Arzate cornuto, arzateee!!!' (che c'avemo fame) - GermandoGermano : 'Arzate cornuto, arzateee!!!' (che c'avemo fame) - PaolaRuozzi : Il contadino si finge triste per vedere la reazione nella fattoria: i suoi animali corrono a consolarlo… -

In Brasile, uno studente di Medicina veterinaria, Christian Bucholz, ha girato un simpatico video con il suo bestiame e i suoi cani. Il giovane...Nel video si vede Bucholz accovacciato per terra, fingendosie sconsolato. In pochi minuti il giovane viene raggiunto dai suoi cagnolini, che cominciano a gironzolargli intorno. ...... in Brasile, è uno studente di Medicina veterinaria della Pontificia Università Cattolica del Paraná e su TikTok ha finto di essereper vedere come avrebbe reagito il suo bestiame ...

Quella che stiamo per raccontarvi è una storia avvenuta in una zona rurale del Paranà occidentale, cerchiamo di capire di cosa si tratta.Sui social network la reazione degli animali è da sempre un trend amatissimo da grandi e piccolini. Ma questa volta il video - diventato virale ...